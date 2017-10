PSG : Maman Rabiot fixe deux conditions pour prolonger à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin 2019, Adrien Rabiot temporise malgré la volonté du Paris Saint-Germain de le prolonger rapidement.

Le sujet est épineux au Paris Saint-Germain. La prolongation d’Adrien Rabiot est perçue comme un dossier prioritaire dans la capitale. Or, l’international français (4 sélections) n’a pas l’air pressé de s’asseoir autour de la table avec les dirigeants de l’actuel leader de la Ligue 1. Selon les informations du journal L’Equipe, Antero Henrique a tenté de prendre un rendez-vous avec l’entourage du joueur, sans succès. En réalité, Véronique Rabiot aurait fixé deux conditions au club parisien afin de débuter les négociations d’une éventuelle prolongation de contrat.

Callegari pour régler rapidement le dossier Rabiot ?

Selon le quotidien national, la mère (et conseillère) du milieu de terrain parisien ne souhaite pas que son fils joue en sentinelle. Problème : utilisé par Didier Deschamps à ce poste en Bleus, Adrien Rabiot avait également ce rôle contre Dijon. La deuxième condition est étroitement liée à la première : celle qui défend les intérêts du gaucher parisien souhaite que le PSG recrute vite une doublure à Thiago Motta afin d’éviter tout malentendu à l’avenir.

Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique devront régler le problème du milieu défensif dès cet hiver s’ils veulent pouvoir négocier à leur guise la prolongation d’un joueur devenu majeur et dont le potentiel est certain. Reste à voir si la solution à tous ces problèmes ne pourrait pas être interne avec le prometteur Lorenzo Callegari (19 ans), qui devrait offrir des solutions à Unai Emery en sentinelle. Néanmoins, le joueur est actuellement blessé à la cheville…