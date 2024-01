PSG ‍: Maladie, perte de poids, le problème Gonçalo Ramos expliqué

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier après une bonne saison avec le Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos devait être le futur attaquant de pointe du club de la capitale. Mais un problème de santé empêche le Portugais de briller.

Le PSG a déboursé 80 millions d'euros pour s'offrir les services de celui qui a été présenté comme le nouvel avant-centre de la Seleçao des Quinas. Auteur d'un triplé contre la Suisse en 1/8e de finale de la Coupe du monde 2022, Gonçalo Ramos a réalisé une excellente saison 2022/2023 avec 31 buts au total. Un rendement suffisant pour convaincre les dirigeants parisiens de miser sur lui. Mais en France, le joueur de 22 ans a du mal à s'intégrer et à s'imposer. Depuis son arrivée, Ramos n'a marqué qu'à 4 reprises, en 19 matchs disputés avec Paris. À en croire les informations de Record, cette baisse significative de son niveau est due à un virus contracté en fin de saison dernière.

Le virus de Ramos, la raison de sa méforme ?

Le quotidien portugais affirme que les problèmes de santé de Gonçalo Ramos lui ont fait perdre plus de 6kg. Le natif d'Olhão a donc logiquement du mal à revenir à son meilleur niveau. Luis Enrique ne lui accorde pas non plus un temps de jeu suffisant pour se remettre de ce virus et l'entraîneur espagnol ne semble pas octroyer une grande confiance en l'international Portugais (9 sélections pour 7 réalisations). Le PSG est au courant de ce fameux virus qui empêche Gonçalo Ramos d'être en pleine possession de ses moyens. Avec la concurrence de Randal Kolo Muani, l'ancien buteur du Benfica n'est clairement pas dans les meilleures conditions à Paris. Reste à savoir si la seconde moitié de saison sera plus prolifique pour lui, sachant que l'Euro en Allemagne arrive bientôt et que Ramos postule potentiellement à une place de titulaire pour cette compétition. Son virus pourrait lui fermer les portes au PSG comme en sélection.