Accord OL-PSG pour le transfert de Bradley Barcola ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'offre transmise mardi soir par le PSG à l'OL pour convaincre Lyon de céder Bradley Barcola a visiblement été la bonne. Un accord de principe entre les deux clubs a été trouvé, le transfert devrait être officiel jeudi.

Il n’aura fallu que 24 heures pour que l’on passe d’un John Textor affirmant n’avoir aucune offre pour Bradley Barcola à un accord de principe entre le patron de l’Olympique Lyonnais et Nasser Al-Khelaifi. Trois heures après l’annonce d’une proposition de 45 millions d’euros plus 10% sur une future revente pour faire venir le jeune attaquant de l’OL au PSG, RMC annonce que Lyon et Paris ont déjà un accord de principe.

« Il reste des points à régler, mais toutes les parties sont confiantes. Si tout va bien, l'international Espoirs pourrait être à Paris jeudi », précise Fabrice Hawkins, lequel confirme ce que disait Le Parisien en fin d'après-midi. Jorge Mendes, agent de Barcola depuis quelques semaines, devrait rapidement finaliser l'accord et le futur contrat du jeune joueur formé à l'Olympique Lyonnais. De son côté, L'Equipe révèle que Bradley Barcola a déjà prévenu Laurent Blanc de son départ pour Paris. En l'espace d'un mois, l'OL a perdu Castello Lukeba et Bradley Barcola, deux pépites qui quittent le club très rapidement, mais contribuent à remplir les caisses du club rhodanien. Mis sous pression par Jean-Michel Aulas, John Textor n'avait pas d'autre choix que d'accélérer l'apport de cash pour retrouver un peu d'air et continuer son mercato.