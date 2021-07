PSG-Madrid : Varane refuse ce deal pour Mbappé

Dans : PSG.

Focalisé sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid est prêt à tout pour réussir à trouver une solution afin de convaincre le Paris Saint-Germain de lui céder son attaquant.

Dix ans après avoir rejoint le Real Madrid en provenance du RC Lens pour 10 millions d’euros, Raphaël Varane s’apprête très probablement à quitter les Merengue pour signer à Manchester United. Pour l’instant, tout cela en est encore au stade des rumeurs, mais le clan Varane serait déjà lancé dans des négociations avec les Red Devils où le défenseur de 28 ans pourrait retrouver son coéquipier en équipe de France, Paul Pogba. Ce rapprochement entre Varane et les Red Devils ne fait pas les affaires du Real Madrid qui pensait pouvoir inclure le champion dans le cadre d’une opération avec le Paris Sain-Germain pour s’offrir Kylian Mbappé. Une possibilité que Raphaël Varane a fermement refusée, tout comme il a repoussé les offres de prolongation proposées par Florentino Perez.

Pour Duncan Castles, le défenseur tricolore n’a pas laissé la moindre place à un arrangement pour aider Madrid dans le dossier Mbappé. « Le Real Madrid a évoqué cette possibilité avec Varane, lequel l'a carrément rejetée en raison de son refus de revenir en Ligue 1. Varane veut uniquement aller en Premier League et Manchester United reste sa destination la plus probable », a précisé le journaliste anglais, qui a ajouté que si le champion du monde français était ferme avec son club actuel, le Real Madrid l’était tout autant concernant les offres à venir. Plus concrètement, le club espagnol exige 60 millions d’euros pour céder son joueur et pas un centime de moins. Le transfert de Varane à Manchester United risque donc d'être un long feuilleton, mais le PSG sera bien éloigné de cette opération.