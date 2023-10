PSG ‍: Luis Enrique avoue une énorme boulette au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier au mercato, le PSG a fait revenir Xavi Simons après une expérience au PSV. Mais les champions de France l'ont de nouveau prêté, cette fois-ci du côté de Leipzig.

Le PSG avait flairé le bon coup l'été dernier au mercato en activant la cause de rachat de Xavi Simons, estimée à seulement 6 millions d'euros. Mais au moment de sa nouvelle signature à Paris, le temps de jeu du jeune crack néerlandais n'était pas garanti. Du coup, le club de la capitale a accepté de le prêter à Leipzig. En Allemagne, Xavi Simons régale. De quoi déjà donner des idées au club de Bundesliga, qui se verrait bien le garder même si l'ancien du Barça ne dispose pas d'option d'achat dans le prêt conclu avec le Paris Saint-Germain. Car peu de chances que le PSG lâche l'affaire. Selon les informations du compte Paris Saint-Germain Actualités, Paris compte sur le crack de 20 ans la saison prochaine.

Xavi Simons, le PSG s'en mord les doigts ?

D'ailleurs, le compte indique que Luis Enrique a un regret, à savoir d'avoir dû accepter de l'avoir laissé partir en prêt alors que les champions de France auraient bien eu besoin d'un joueur créatif cette saison. « Suite du dossier Xavi Simons. Nasser n'a pas eu que le directeur sportif du RB Leipzig à l'époque. Mais aussi Darren Dein, l'agent de Xavi. Notre président a insisté sur le fait que Simons fait partie du projet futur du PSG, dès que le prêt sera fini, il sera un joueur du Paris Saint-Germain à plein temps pour la prochaine saison. Je confirme aussi que Luis Enrique regrette son prêt et aurait aimer l'avoir dès cette saison. Mais une promesse est une promesse. Campos et Nasser ont tenu parole pour un prêt en Bundesliga », indique notamment Paris Saint-Germain Actualités. De quoi donner quelques regrets. Depuis le début de la saison avec Leipzig, Xavi Simons en est à 3 buts et 4 passes décisives en 6 matchs disputés en Bundesliga.