PSG : Le Qatar teste l'amour du Real pour Mbappé

S’il y a une star que le Paris Saint-Germain pourrait consentir à laisser partir l’été prochain, ce serait plus Neymar que Kylian Mbappé.



Le Brésilien avait déjà le feu vert de sa direction après sa demande de quitter le PSG dès la fin de la saison précédente. Il suffisait pour cela qu’un club aligne les billets, ce qui n’a jamais été le cas. Cet été, la situation a de grandes chances de devoir se représenter. Si Nasser Al-Khelaïfi ne retiendra pas Neymar coûte que coûte, la donne sera différente en ce qui concerne Kylian Mbappé. Le Français fait rêver le Real Madrid, qui ne s’en cache pas. Malgré ses gros moyens financiers, la Maison Blanche ne lâchera pas plus de 300 ME pour récupérer le champion du monde 2018. Des échanges sont évoqués dernièrement, et notamment la possibilité de voir Vinicius Junior, qui ne parvient pas à s’imposer au Real, croiser le chemin de Kylian Mbappé.

Mais l’arrivée du Brésilien pourrait bien être insuffisante aux yeux des décideurs qataris, qui rêveraient de savoir jusqu’où les dirigeants madrilènes sont prêts à aller pour se payer le numéro 7 du PSG. Ainsi, le média PSG Talk prépare le Real Madrid à céder un autre joueur de taille de son effectif pour convaincre le Paris SG. A savoir soit l’expérimenté défenseur français Raphaël Varane, soit le prometteur milieu de terrain Federico Valverde. De quoi aider le PSG à craquer pour Mbappé ? Difficile à imaginer à l’heure actuelle tant Nasser Al-Khelaïfi tient à se prodige acheté 180 ME il y a deux ans, mais le Real Madrid peut toujours essayer…