PSG ‍: Luis Campos menacé à cause de Nagelsmann

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'annonce dimanche de la possible venue du duo Nagelsmann-Henry au Paris Saint-Germain marque la fin de l'aventure Christophe Galtier. Mais ce dernier pourrait entraîner dans sa chute Luis Campos qui militait pour un autre choix.

La saison 2022-2023 s’est terminée depuis moins de 48 heures et le PSG est déjà embarqué dans un mercato qui s’annonce pimenté. Comme l’an dernier, le premier dossier sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi concerne l’entraîneur. Christophe Galtier a quitté sous les huées le Parc des Princes, malgré le titre de Champion de France, et il n’y reviendra plus. Du moins sur le banc parisien. Pour le remplacer, des noms circulaient (Mourinho, Enrique, Motta), mais dimanche, une fuite a inondé différents médias en même temps, à savoir que Julian Nagelsmann et Thierry Henry allaient prendre les commandes de l’équipe parisienne. Un duo plutôt surprenant que personne n’avait vu venir, le champion du monde 1998 ayant quitté l’équipe de Belgique après le Mondial 2022. Attendu mardi à Paris, l’entraîneur allemand, qui doit encore se libérer du contrat qu’il a avec le Bayern Munich, est un choix fait directement par l’Emir du Qatar. Et cela pose forcément un problème pour Luis Campos, désavoué dans ce dossier.

Nagelsmann, un choix imposé à Luis Campos

🎙 Stéphane Guy sur la piste Nagelsmann à Paris : "C'est plus le process qui interroge : qui décide au PSG ? Pourquoi on conforte Campos alors qu'on lui met dans les pattes un coach qu'il n'a pas choisi puisque lui voulait en 1. Maintenir Galtier. En 2. Mourinho..." #rmclive pic.twitter.com/7d1Evtnnq0 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 4, 2023

Ce n’est pas un secret, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi militait fermement pour José Mourinho. Ce dernier est un client de Jorge Mendes, et Luis Campos adore travailler avec le puissant agent portugais. Mais ce ne sera pas le cas concernant Julian Nagelsmann et Thierry Henry. Pour Stéphane Guy, il est clair que Campos est mis au placard dans cette opération et pourrait le payer au prix fort. « Oui, le CV de Nagelsmann colle avec un club comme le Paris Saint-Germain. Il a un parcours concluant et on en parlait depuis quelques mois, ce n’est pas une énorme surprise. Mais ce qui est surprenant dans ce choix, c’est qu’on peut clairement se demander qui décide au Paris Saint-Germain ? Une semaine on conforte Luis Campos et la semaine d’après on lui met dans les pattes un entraîneur qu’il n’a pas directement choisi. L’idée de Campos c’était soit de maintenir Galtier, soit de prendre Mourinho (…) On rappelle que le choix de Thomas Tuchel avait été soumis par le consul du Qatar en Allemagne à l’Emir. Mais le PSG n’a fait aucun bilan de la saison, Al-Khelaifi aurait déjà dû prendre la parole et faire un bilan, mais malheureusement Nasser à rien (sic). On est chez les fous », a fait remarquer, dans l’After, l'ancien journaliste de Canal+, visiblement convaincu que Luis Campos a perdu la main du côté du Paris Saint-Germain.

Pour l'instant, c'est le silence radio absolu du côté du PSG, même si fidèle à ses habitudes, Nasser Al-Khelaifi devrait prochainement accorder une interview au média de son choix. Dans cet entretien, le président des champions de France annoncera son nouveau plan de bataille. Il faut désormais savoir qui sera le nouvel homme de confiance du dirigeant qatari qui l'an dernier prônait une révolution qui n'a jamais eu lieu.