PSG : Luis Campos craque pour Omari, le gros coup de l'hiver

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Bien que le mercato estival soit terminé, Luis Campos pense déjà à l'avenir du PSG et continue de chercher un joueur pour améliorer la défense centrale de Paris. Une jeune pépite rennaise a tapé dans l'œil des dirigeants parisiens.

Le PSG a réalisé un mercato plutôt satisfaisant avec des futures stars (Vitnha, Ekitike, Mukiele) et des joueurs déjà confirmés (Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz). Si le milieu de terrain et l'attaque ont été renforcés, notamment avec le retour de Pablo Sarabia, le secteur défensif n'est pas encore assez rempli. Christophe Galtier avait annoncé vouloir un joueur supplémentaire en défense centrale. Finalement, ni Skriniar ni Axel Disasi ne sont arrivés. Le PSG va devoir faire avec Danilo Perreira comme quatrième défenseur et va attendre le prochain mercato pour être de nouveau actif et se renforcer. Selon les informations du 10 Sport, Warmed Omari, jeune défenseur de 22 ans du Stade Rennais, est un profil qui intéresse Luis Campos, le directeur sportif du PSG.

Warmed Omari au mercato hivernal ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐒𝐀𝐈𝐃 𝐁𝐄𝐍 𝐎𝐌𝐀𝐑𝐈 𝐖𝐚𝐫𝐦𝐞𝐝 🇾🇹 (@_ow04)

La saison dernière, le franco-comorien a bluffé toute la Ligue 1. Pour sa première saison en professionnel, Warmed Omari a été titularisé par Bruno Genesio dans l'axe de la défense rennaise, avec Nayef Aguerd. Cette association a notamment permis aux Bretons de terminer quatrième et de se qualifier pour l'Europa League. Forcément, le joueur formé à Rennes attire les convoitises de nombreux cadors européens, comme le PSG. Luis Campos surveille attentivement sa progression et n'écarte pas l'idée de passer à l'offensive dans un avenir proche. Le mercato hivernal sera la prochaine fenêtre des transferts où Paris aura l'occasion de se renforcer. Avec le rythme effréné de la Coupe du monde à la fin de l'année, les joueurs seront beaucoup plus fatigués en deuxième partie de saison. Le club de la capitale voudra certainement enfin recruter son quatrième défenseur central. Warmed Omari est une piste plus que sérieuse.