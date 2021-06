PSG : Lui, il reste, Edouard Michut prolonge

Dans : PSG.

Encore et toujours dans le dur avec certains de ses Titis, le Paris Saint-Germain va au moins réussir à en garder l’un d’entre eux.

Conserver les meilleurs éléments de son centre de formation n’a jamais été le point fort du club de la capitale française. Durant de longues saisons, le PSG a perdu ses jeunes talents un peu trop tôt, comme Kingsley Coman, Mike Maignan ou Adrien Rabiot… Même si la direction qatarie a demandé à ce que les choses changent, dans les faits, c’est plus compliqué que prévu pour Leonardo. Puisque durant ce mercato estival, de nombreux Titis vont quitter le navire. Mais deux des principaux espoirs du PSG vont cependant rester. Outre Xavi Simons, qui va prolonger son contrat au cours des prochaines semaines, après avoir été intégré dans l’effectif de Mauricio Pochettino ces derniers mois, Edouard Michut va lui aussi poursuivre son aventure à Paris.

Edouard Michut, le futur du PSG au milieu de terrain ?

En effet, selon les informations de Loïc Tanzi, le PSG a trouvé un terrain d’entente avec son jeune. « Le PSG et Édouard Michut ont trouvé un accord pour une prolongation du milieu de terrain jusqu'en 2025 », avoue le journaliste de RMC sur Twitter. Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens, qui ont envie de revoir un titi parisien faire sa place au sein du PSG. Entré en jeu contre Dijon en Ligue 1 et sur le banc face au Barça en Ligue des Champions la saison dernière, le milieu de 18 ans va en tout cas essayer de faire de son mieux chez les Rouge et Bleu. Au moins, avec Michut, le PSG ne regrettera rien...