PSG : Lucide, Mbappé laisse le Ballon d’Or à Neymar

Comme d’habitude, c’est un Kylian Mbappé détendu qui s’est présenté en conférence de presse de l’équipe de France ce jeudi.

A l’aise face aux médias, l’attaquant du Paris Saint-Germain a eu droit à quelques questions difficiles. Mais l’international tricolore sait aussi dribbler les journalistes, comme lorsqu’on lui demande qui est le plus impressionnant à l’entraînement entre Neymar et Antoine Griezmann.

« Les deux. Ce sont deux joueurs différents, a répondu l’ancien Monégasque. Neymar a plus ce côté créatif et Griezmann a plus ce côté tueur devant le but donc ce sont deux joueurs différents et avec lesquels j'apprends au quotidien. » Et le Parisien ne tombe pas non plus dans le piège au moment d’évoquer le Ballon d’Or que beaucoup lui promettent.

Mbappé veut des trophées collectifs

« Le Ballon d'Or ? Non ! C'est vraiment loin, a-t-il estimé. En parlant de Neymar, ça peut être dans un coin de sa tête. Mais moi j'en suis encore loin. Je dois déjà faire des saisons pleines, remporter des titres majeurs, que ce soit en sélection ou en club, et après peut-être que ça rentrera dans ma tête. Mais pour l'instant, c'est vraiment le fait de gagner parce que j'ai un palmarès assez léger. » S’il poursuit sur sa lancée, Mbappé devrait vite remplir son armoire à trophées avec le PSG.