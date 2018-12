PSG : Lucas s’est vengé après la remontada à Barcelone

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Mal embarqué dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions, Tottenham a fini par arracher sa qualification grâce à Lucas mardi.

Remplaçant au coup d’envoi du match décisif à Barcelone, le Brésilien est entré en seconde période et n’a eu besoin que d’un petit quart d’heure pour inscrire le but de l’égalisation (1-1, 85e). Un résultat suffisant pour dépasser l’Inter Milan au classement. Du coup, l’ailier des Spurs a vécu une soirée de rêve, contrairement à sa dernière expérience au Camp Nou… On parle évidemment de la fameuse remontada du Barça face au Paris Saint-Germain (6-1), un épisode que Lucas n’a pas oublié.

« Il y a deux ans, au Camp Nou, l’improbable s’était produit et j’avais quitté le stade en pleurs. C’était presque la fin de mon aventure au PSG, a rappelé l’ancien Parisien sur Twitter après la rencontre. Aujourd’hui, sur le même terrain, l’improbable est de nouveau arrivé, mais cette fois je pars en pleurant de joie… » Prochaine étape, un retour gagnant au Parc des Princes ? Le tirage au sort des huitièmes de finale en décidera lundi.