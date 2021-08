PSG : Messi à Reims, il demande quelques minutes !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Rentré tardivement de vacances en raison la Copa America mais aussi de son énorme imbroglio avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’est pas encore apte pour reprendre la compétition.

Il a été mis à l’écart du groupe pour le déplacement à Brest, et en a profité pour faire un aller-retour express à Barcelone pour le week-end. Le temps de diner avec Neymar et Luis Suarez, ce qui n’est bien évidemment pas passé inaperçu. Mais voilà déjà l’Argentin de retour pour la reprise de l’entraînement avec le PSG au Camp des Loges, avec cette fois-ci la volonté de faire une semaine complète et de postuler à une place dans le groupe pour le match à Reims, dimanche prochain. Physiquement, La Pulga impressionne ses coéquipiers comme le staff médical, qui n’a aucun doute sur la capacité de l’ancien barcelonais à être apte en fin de semaine. Il sera simplement de bon ton de ne pas précipiter ce retour à la compétition, histoire d’éviter un pépin physique pour un joueur qui a coupé pendant longtemps.

Surtout que les sollicitations vont rapidement s’accélérer avec la Ligue 1 donc, mais aussi la Ligue des Champions en toile de fond, et entre temps, la reprise avec la sélection. Trois matchs au programme en quelques jours dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Amérique du Sud, autant dire que Lionel Messi aura du travail, avec notamment un choc face au Brésil. Néanmoins, le nouveau numéro 30 du PSG compte bien étrenner son nouveau maillot avant de filer au pays, et il a ainsi fait la demande à son staff de lui offrir « quelques minutes » de temps de jeu, selon Le Parisien. Autant dire qu’il s’agira probablement d’une petite apparition, peut-être comme remplaçant, à l’occasion du match face à Reims. Surtout si des joueurs comme Neymar, après Di Maria, retrouvent le terrain, Mauricio Pochettino ne voudra pas exposer exagérément ses vedettes offensives. Même si la blessure et l’indisponibilité pour plusieurs semaines de Mauro Icardi ouvrent une solution gratuite à l’entraineur parisien.