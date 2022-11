PSG : Lionel Messi laissé au repos, il supplie Galtier

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG jouera dimanche son dernier match avant la pause d'un peu plus d'un mois en raison du Mondial. Un match où Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé devront éviter une sale blessure.

Didier Deschamps, Tite et Lionel Scaloni auront un point commun dimanche à partir de 13 heures, c’est qu’ils regarderont le match PSG-Auxerre, ultime sortie de l’équipe de Christophe Galtier avant le Mondial. Il est vrai que le sélectionneur de la France, ceux du Brésil et de l’Argentine savent que leurs joueurs impliqués dans ce match de la 15e journée de Ligue 1 seront décisifs à partir du 20 novembre au Qatar. Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a évidemment évoqué le sujet en conférence, il n’y a aucune raison que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi soient préservés. « Je ne vais ménager personne. Tous les joueurs sont à disposition sauf Fabian Ruiz (…) J’ai aucun joueur qui est venu me dire qu’il ne souhaitait pas jouer ou qu’il avait une crainte avant le départ pour le Mondial », a précisé l’entraîneur du PSG. Cependant, tout le monde ne partage pas son avis.

Le PSG sans Lionel Messi contre l'AJA, pas de quoi paniquer

Intervenant sur Europe 1, Jacques Vendroux, journaliste d’expérience et qui a couvert plusieurs fois le Mondial de football dans sa longue carrière, estime que Christophe Galtier ne doit pas prendre le risque, qu’il estime un peu insensé, d’aligner un joueur comme Lionel Messi pour ce dernier match du PSG avant le Mondial 2022. « Je ne serai pas choqué s’il y avait des entraîneurs qui faisaient des choix prudents, qui pensent aussi aux joueurs. Lionel Messi, il faut le préserver, il n’est plus tout jeune. Même si j’aime beaucoup Auxerre, ce n’est pas le match contre l’AJA qui va changer sa vie. Qu’il joue ou pas contre Auxerre, cela ne changera pas sa vie ni celle du PSG. En revanche, s’il se blesse et ne fait pas la phase finale de la Coupe du Monde avec l’Argentine, alors là ça peut changer sa vie. Et c’est ça qui est très important. Pareil pour Kylian Mbappé. Il y a un risque énorme », a expliqué le journaliste.

Meet Captain Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/S6pe8D7WOA — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) November 7, 2022

La semaine passée, pour le déplacement et la victoire du Paris Saint-Germain à Lorient, Lionel Messi avait finalement déclaré forfait au dernier moment, le septuple Ballon d'Or ayant une petite gêne musculaire qui ne l'a pas empêché de s'entraîner normalement cette semaine. De quoi forcément étayer la thèse d'une mise au repos de la Pulga, même si Christophe Galtier s'en était défendu. Il est vrai que les semaines précédentes, la presse argentine avait affirmé que Leo Messi avait directement négocié avec les dirigeants du PSG le fait de ne pas jouer le dernier match avant le Mondial qatari. L'annonce du groupe parisien retenu pour la réception d'Auxerre va permettre rapidement d'en savoir plus, même si Galtier semble avoir cette fois des certitudes.