PSG : Lionel Messi, ils devraient avoir honte

Par Corentin Facy

Lionel Messi n’a jamais été aussi critiqué durant sa carrière que depuis qu’il a signé au PSG, où il peine à faire l’unanimité.

Eblouissant avec l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi n’affiche pas chaque semaine un tel niveau avec le Paris Saint-Germain. On peut même dire que l’international argentin a connu une première saison délicate dans la capitale française. Bien plus décisif cette année, Lionel Messi a néanmoins souffert dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Contre la Juventus Turin, Benfica ou encore le Bayern Munich, le septuple Ballon d’Or a été très discret, ce qui lui a valu des critiques salées de la part des supporters. Son manque de reconnaissance envers les supporters du PSG, qu’il a snobé durant une grande partie de la saison à l’instar de Neymar, ont également valu à Lionel Messi de très gros reproches. Loin de faire l’unanimité au PSG, où il est en fin de saison au mois de juin, l’ancien capitaine du FC Barcelone pourrait partir cet été.

Maxwell défend Messi face aux supporters du PSG

Ancien joueur et ex-coordinateur sportif du PSG, Maxwell a volé au secours de Lionel Messi et ses propos risquent de ne pas faire l’unanimité chez les supporters parisiens. « On a peut-être le meilleur joueur de l’histoire dans l’effectif. Je ne sais pas pourquoi il y a un débat. J’aimerais toujours l’avoir dans mon équipe. C’est un exemple d’une personne qui a toujours envie de gagner. C’est un super exemple pour les jeunes. Quand j’ai joué avec lui, c’était exceptionnel d’être avec lui sur le terrain. Le foot ne pardonne pas. Mais je pense qu’il y a des choses qui ne sont pas respectueuses envers ce qu’il a fait pour le foot. Et ce qu’il fait encore. Il vient de gagner le Coupe du Monde. Il y a des gens qui parlent de lui et pour moi, c’est un manque de respect envers le joueur et tout ce qu’il a démontré jusqu’à aujourd’hui. Je sais que c’est normal les critiques, mais parfois cela manque de respect » a lancé Maxwell, pour qui les supporters du PSG ont peut-être manqué de classe à l’égard de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football en la personne de Lionel Messi.