PSG : Lionel Messi, un cadeau pour Noël ?

Par Claude Dautel

Titulaire mardi soir lors du match Argentine-Brésil, Lionel Messi revient à Paris et veut prouver au PSG qu'il n'est pas venu pour rien en provenance du Barça.

S’il était entré en fin de match contre l’Uruguay, après deux forfaits avec le PSG, Lionel Messi a cette fois été titularisé par le sélectionneur argentin contre le Brésil. A l’image de l’Albiceleste, le sextuple Ballon d’Or n’a pas été particulièrement brillant dans ce match qui a scellé la qualification de l’Argentine pour le Mondial 2022 au Qatar. Mis sous l’éteignoir par Marquinhos, Leo Messi a fait ce qu’il pouvait, mais il n’a pas été plus efficace que lors de ses dernières apparitions sous le maillot du Paris Saint-Germain. Cependant, pour Mauricio Pochettino on peut se réjouir de voir que l’ancien Barcelonais va rentrer en France avec 90 minutes dans les jambes, et sans aucune douleur. Reste que la Pulga doit rapidement faire taire les doutes qui planent concernant sa vraie implication avec son club depuis qu’il a signé l’été dernier. Tandis qu’en Espagne certains annoncent déjà que Leo Messi et sa famille ne s’adaptent pas à la vie parisienne, la star argentine a lui l’intention de revenir au sommet.

Lionel Messi n'est pas à la retraite à Paris

Dans la foulée du nul de son équipe contre le Brésil, le maître à jouer de l’Argentine a rassuré tout le monde et promis qu’il allait rapidement le prouver avec le PSG. « Je vais bien sinon je n'aurais pas joué ce match, mais cela faisait longtemps que je n’avais pas joué et ce n’est pas facile de disputer une rencontre avec autant de rythme que celui contre le Brésil. Heureusement je vais bien et je sais que petit à petit je vais accélérer le rythme. J'espère pouvoir bien finir l'année », a confié Lionel Messi, qui pense pouvoir apporter beaucoup plus au club parisien dans les semaines qui viennent. Du côté de Leonardo et Al-Khelaifi on espère que le Père Noël apportera un Leo Messi en pleine forme au PSG, ce qui serait le plus beau des cadeaux.