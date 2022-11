Manchester United aux mains du Qatar, la folle rumeur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo est parti, et Manchester United est désormais en vente. Le Qatar, via QSI, a été annoncé parmi les possibles repreneurs. Les fans du PSG n'ont toutefois pas à s'inquiéter.

L’actualité du Paris Saint-Germain est bouillante au coeur d’une longue trêve internationale en raison de la Coupe du monde. Nasser Al-Khelaïfi a allumé le feu en expliquant être ouvert à de nouveaux investisseurs capables de récupérer un petit pourcentage des parts du club parisien. En plus de cela, le président du PSG met la pression sur la Mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes, et menace sinon de s’en aller au Stade de France. Ce qui aurait le don de provoquer une véritable furia chez les supporters parisiens bien évidemment.

MU est en vente !

Et pour ne rien arranger, il y a du mouvement chez un géant d’Europe avec l’annonce du propriétaire de Manchester United de vendre le club anglais. Quelques heures seulement après le départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils sont désormais ouverts à la vente. « Le conseil d’administration s’est penché sur la question et a décidé d’explorer des stratégies différentes pour l’avenir de Manchester United », a reconnu l’homme d’affaire américain Avram Glazer, dont les déclarations ont fait un énorme boucan dans le Royaume.

Désormais, les noms les plus fous arrivent pour racheter Manchester United, quelques mois seulement après une course similaire pour récupérer Chelsea des mains de Roman Abramovitch. David Beckham, Connor McGregor, Sir Jim Ratcliffe, Elon Musk ou Nick Candy sont cités mais la rumeur folle de l’arrivée de QSI et du Qatar à MU a aussi parcouru Old Trafford. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi venait d’ouvrir le capital du PSG à des fonds étrangers, et selon les spécialistes de l’économie de l’Emirat, cela indiquait également que le Qatar continuait d’envisager d’acheter des clubs et de se faire un empire. Récemment, au Portugal ou ailleurs, QSI a décidé de s’étendre.

Mais selon le Telegraph, Qatar Sport Investments a catégoriquement démenti la volonté d’entrer dans la course au rachat de Manchester United prochainement. Même si leur développement à d’autres pays est dans un coin de leur tête, leur investissement principal est sur le PSG et cela ne changera pas dans les années à venir. L’idée est d’aller chercher des clubs satellites, et pas des mastodontes comme peut l’être Manchester United. Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir Al-Thani laissent donc le dossier de la vente des Red Devils de côté et évitent ainsi une nouvelle frayeurs aux supporters parisiens après les annonces de ces derniers jours.