PSG : Lionel Messi expulse Cristiano Ronaldo de Paris

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo a probablement tourné un trait sur Manchester United, les propos de CR7 ayant dépassé les bornes. Mais son avenir suscite des interrogations, et le nom du PSG revient dans l'actualité.

Profitant de la trêve liée à la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo a accordé une très longue interview à son ami journaliste, Piers Morgan. Dans cet entretien dévoilé quotidiennement par le Sun, la star portugaise détruit son entraîneur et plus globalement Manchester United. Au point que désormais son retour à Old Trafford paraît totalement impossible, une fois qu’il aura joué la Coupe du Monde avec le Portugal. La presse anglaise confirme ce mercredi que du côté d’Erik Ten Hag, on a demandé aux dirigeants des Red Devils de se séparer au plus vite de CR7, l’entraîneur néerlandais ne voulant plus de lui dans son effectif. Mais forcément, si Manchester United est prêt à laisser partir Cristiano Ronaldo, il faut lui trouver un point de chute. Si comme toujours le nom de l’Inter Miami est évoqué, ou bien encore le Bayern Munich, celui du Paris Saint-Germain a été cité mardi par le Mirror où dans le même temps on envoie Kylian Mbappé à Manchester. Il y a cependant un problème concernant une éventuelle venue de CR7 au PSG.

Lionel Messi refuse de voir CR7 au PSG

Always good to be with you boss! 🙏🏽 pic.twitter.com/TP4bzkgDCz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 17, 2022

Ce problème, c’est Lionel Messi. Lorsqu’au cœur du dernier mercato, la possibilité de voir l’ancien joueur du Real Madrid rejoindre les champions de France avait été évoquée, tout de suite certains journalistes proches du clan Messi avaient fait savoir que ce dernier avait prévenu Nasser Al-Khelaifi qu’il était prêt à claquer la porte si son ancien rival en Liga et dans la course au Ballon d’Or rejoignait le Paris Saint-Germain. Une hypothèse qui n’avait, à priori, même pas été étudiée par les dirigeants du club de la capitale. Mais forcément, cette rumeur revenant rapidement à la surface, il est clair que du côté de Lionel Messi on veut rapidement tuer dans l’oeuf cette histoire d’une signature de Cristiano Ronaldo, au moment même où Luis Campos négocie une prolongation de contrat avec la Pulga.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Et selon le Mirror, une petite phrase de Lionel Messi, tenue en marge du regroupement de l’Argentine pour le Mondial au Qatar, a été une pierre envoyée dans le jardin de CR7 et en même temps du PSG. Interrogée sur la notoriété, et contrairement à un Cristiano Ronaldo surmédiatisé, la superstar argentine a reconnu qu’il n’aimait pas du tout cela. « Être Messi a son côté négatif, j'aimerais parfois ne pas être célèbre. Je n'aime pas être le centre de l'attention ou avoir l'impression que les gens me regardent », a expliqué Leo Messi, histoire de confirmer qu’il était tout sauf avide de notoriété. Et dans la presse argentine, on le dit encore haut et fort, il est totalement inenvisageable pour l’ancien joueur du FC Barcelone de porter le même maillot que Cristiano Ronaldo, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Nasser Al-Khelaifi est prévenu, même s’il est clairement peu probable que ce projet soit désormais étudié, l’heure n’étant plus au bling-bling de l’aveu même du patron qatari du PSG.