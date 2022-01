Cristiano Ronaldo au PSG, Messi met son veto !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo est en train de péter un plomb devant la saison que traverse Manchester United. Le PSG pourrait en profiter, si Lionel Messi est d'accord.

Si les Red Devils sont encore en course en Ligue des Champions, ils le doivent à leur star portugaise qui a sauvé des situations compliquées en phase de poule. Mais à bientôt 37 ans, CR7 ne peut pas non plus faire des miracles à chaque match et il voit Manchester United perdre le contact avec le Big Four en Premier League. Cristiano Ronaldo ne cache plus son agacement, en privé notamment en sollicitant son agent Jorge Mendes pour secouer les puces du club anglais, et en public quand il incendie son entraineur pour l’avoir sorti avant la fin d'un match. La presse anglaise évoque déjà la possibilité de voir Cristiano Ronaldo changer d’air cet été si MU ne dispute pas la prochaine Ligue des Champions, la compétition qui fait vibrer le quintuple Ballon d’Or. L’été dernier, il avait déjà quitté la Juventus avant la fin de son contrat en sentant que la Vieille Dame ne pouvait plus aller vers les sommets. Malgré son amour pour les Red Devils, le Portugais est parfaitement capable de prendre la tangente et de rebondir dans un club plus ambitieux, lui qui se voit encore jouer au plus haut niveau pour 3 ou 4 saisons.

L’éventuel départ de Cristiano Ronaldo met forcément en appétit Nasser Al-Khelaïfi, qui avait dès sa prise de fonctions en 2011, annoncer son rêve de recruter des Lionel Messi et des Cristiano Ronaldo pour le PSG. Il a déjà le prodige argentin, piqué en fin de contrat au FC Barcelone à la surprise générale, et pourrait réaliser un incroyable doublé en faisant venir l’ancien du Real Madrid l’été prochain. Dans ce dossier, l’argent ne serait bien évidemment pas le problème, surtout par rapport aux retombées économiques de cette arrivée. Sur le plan sportif, Messi et Neymar n’étant déjà pas des adeptes du repli défensif, la venue de CR7 pourrait continuer de déséquilibrer le collectif parisien. Ce serait alors un problème pour le futur entraineur du Paris SG, mais pas pour Nasser Al-Khelaïfi et son rêve de Dream Team.

Le clan Messi ne veut pas de Cristiano Ronaldo au PSG

Surtout qu’une arrivée de Cristiano Ronaldo permettrait de compenser le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais il y néanmoins un hic de taille révélé par El Nacional. Le journal catalan, resté proche du clan Messi, affirme que les rumeurs de l’intérêt du Qatar pour Cristiano Ronaldo sont parvenues jusqu’aux oreilles du père et agent de Lionel Messi. Pour le clan de l’Argentin, associer les deux joueurs qui ont raflé quasiment tous les Ballons d’Or des 15 dernières années ne serait pas une bonne idée. Les deux joueurs ne se détestent plus autant que par le passé quand ils étaient ennemis en Liga, mais ils restent des rivaux qui auraient du mal à cohabiter, tant ils ont aussi la volonté de tirer la couverture offensive de leur équipe vers eux. Pour le clan Messi, le joueur argentin et le vestiaire du Paris SG ne seraient pas enchantés par l’arrivée de Cristiano Ronaldo, et de son égo surdimensionné. Un avis à prendre en compte, même si tout peut encore changer selon le déroulement de la saison en cours, et notamment les parcours de chacun en Ligue des Champions.