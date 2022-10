PSG : Lionel Messi et Christophe Galtier, attention danger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti en fin de match contre Benfica, Lionel Messi est forfait pour la rencontre de ce samedi à Reims. Même si au Paris Saint-Germain on ne panique pas, certains se demandent si Christophe Galtier n'a pas trop tiré sur la Pulga.

Tandis que Kylian Mbappé et Neymar sont apparus en demi-teinte mercredi soir au Portugal, Lionel Messi a, lui, confirmé qu’il avait retrouvé toutes ses qualités ou presque, sachant qu’à 35 ans l’homme aux 7 Ballons d’Or ne peut plus donner autant qu’avant. Cependant, à la demande de la star argentine, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été contraint de le remplacer alors que la fin du match contre Benfica se profilait. De l’aveu même de Christophe Galtier, rien de grave pour Leo Messi, qui avait cependant ressenti un petit problème au mollet et ne voulait pas prendre des risques excessifs. Cependant, le PSG devra tout de même se passer de sa star pour le déplacement de ce samedi à Reims, Galtier confirmant que Messi ne ferait son retour à l’entraînement que lundi, 24 heures avant la réception de Benfica au Parc des Princes. Et d’un seul coup, les statistiques sur l’utilisation de Lionel Messi sont revenues à la surface.

Lionel Messi, joueur le plus utilisé du PSG derrière Donnarumma

Depuis le début de la saison de Ligue 1 et de Ligue des champions, et jusqu’à ce match au stade Delaune, l’ancien joueur du FC Barcelone a joué toutes les rencontres depuis le trophée des champions, et c’est même lui qui a le plus de temps de jeu au PSG, à l’exception de Gianluigi Donnarumma, avec 1.143 minutes (90 dans le trophée des champions, 255 en C1 et 798 en Ligue 1). Dans ce classement, il devance Marquinhos de 63 minutes et surtout Neymar de 75 minutes et Kylian Mbappé de 255 minutes. Autrement dit, Lionel Messi est le joueur de base de Christophe Galtier, et ce dernier ne le cache pas. Mais à l’heure où la Pulga va connaître son premier forfait, on peut se demander si l’entraîneur français du Paris Saint-Germain n’a pas trop tiré sur le physique d’un joueur qui restait sur une saison très terne. La question a été posée à des spécialistes qui prennent une position radicale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Si certains sont prêts à s’attaquer à Christophe Galtier concernant la gestion de Leo Messi, ce n’est pas le cas de Robert Duverne, qui était le préparateur physique de l’Olympique Lyonnais des grandes années et qui sait ce dont est capable l'attaquant du Paris Saint-Germain. « Les progrès autour de la nutrition, de la préparation, de la récupération et du reste font qu’un joueur de 35 ans d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec un joueur de 35 ans d’il y a dix ans (…) S’il faisait du Mané ou du Mbappé, il ne pourrait sans doute pas répéter autant de matchs. Mais comme son talent lui permet d’imposer son rythme de jeu, il est très rarement en surrégime », explique, dans Le Parisien, celui qui est également resté dans l’histoire du football français pour avoir jeté son chronomètre du côté de Knysna.

🔝🤩 #UCL



Le but de 𝐋𝐞𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 🆚 Benfica est désigné but de la semaine en @ChampionsLeague ! ⚽️❤️💙#SLBPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2022

Autre avis sur la manière dont Lionel Messi est géré par le coach tricolore, celui de Rolland Courbis. « On ne parle pas d’un joueur lambda de 35 ans, mais du meilleur joueur de 35 ans du monde. Quand un élément comme lui a une alerte et qu’il a envie de jouer trois jours avant un match de Ligue des champions, tu discutes, tu le raisonnes. Mais si tu ne réussis pas à le convaincre, Messi ou pas, tu fais quand même passer l’intérêt du joueur et du club avant tout, qu’il fasse la gueule ou non », prévient l’ancien entraîneur de l’OM et de Bordeaux, notamment. Visiblement, Christophe Galtier n’a pas eu à se poser la question cette fois, mais l’entraîneur du PSG doit tout de même gérer le cas Messi avec des pincettes. Surtout à l’heure où Nasser Al-Khelaifi veut prolonger le contrat de Lionel Messi.