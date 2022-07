PSG : Lionel Messi défenseur, le gros hic du plan de Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans son édition du jour, Le Parisien dévoile que Lionel Messi fait très grosse impression lors du stage du PSG au Japon.

Christophe Galtier est très impressionné par l’implication sans failles de Lionel Messi, lequel semble ultra-motivé à l’idée de réussir sa deuxième saison au Paris Saint-Germain. Pour ne rien gâcher, l’international argentin a la Coupe du monde au Qatar en ligne de mire au mois de novembre et voudra arriver au Mondial dans la meilleure forme possible. Son utilisation au PSG ne fait par ailleurs guère de doutes, Christophe Galtier souhaitant instaurer un dispositif tactique en 3-5-2. Dans ce système, Lionel Messi sera positionné en numéro dix derrière Neymar et Kylian Mbappé. Cela pose néanmoins une question cruciale pour la réussite du PSG, notamment en Ligue des Champions : quid du travail défensif des trois stars et de l’équilibre de l’équipe ? Dans un édito, BeInSports estime que Lionel Messi devra réaliser un travail défensif important au poste de n°10. Le seul hic du plan de Christophe Galtier pour le PSG ?

Lionel Messi en 10, il va devoir défendre

« Après une mi-temps disputée contre Quevilly-Rouen (L2) à l'occasion du premier match amical de pré-saison remporté 2-0 par le PSG, vendredi, Messi devrait retrouver ses deux compères mercredi à Tokyo. Si l'on se fie à la mise en place tactique effectuée lundi, l'Argentin pourrait évoluer en soutien du duo Mbappé-Neymar. Une configuration alléchante mais qui pose toujours la question de l'équilibre défensif de l'équipe, surtout en Ligue des champions, qui reste l'objectif ultime des propriétaires qatariens du club, encore sous le choc de l'échec cuisant subi en mars en 8e de finale contre le Real Madrid » peut-on lire dans l’analyse de BeinSports, dont les spécialistes attendent de voir comment Lionel Messi sera utilisé en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions. De toute évidence, l’équilibre du PSG dépendra quoi qu’il arrive -peu importe les positions- des efforts défensifs de Neymar, de Kylian Mbappé et bien sûr de Lionel Messi. Et c’est sans doute la mission la plus périlleuse de Christophe Galtier.