PSG : Lionel Messi à Paris, bonne chance au PSG !

Le PSG est cité comme un des deux points de chute possibles pour Lionel Messi. Mais pour cela, le club de la capitale doit croiser les doigts.

Pour réussir à convaincre Lionel Messi de signer au Paris Saint-Germain, il faut un beau projet sportif, et le PSG l’a. Il faut aussi une montagne d’or, et ça aussi Paris l’a. Mais les deux ne suffiront pas obligatoirement à la superstar mondiale du football pour rejoindre le club de la capitale, même si Lionel Messi quittera très certainement le FC Barcelone lors de ce mercato 2020 bien parti pour être aussi dingue que celui de 2017 avec la double signature de Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Interrogée en marge du transfert de Thiago Silva à Chelsea, l’épouse de ce dernier, qui connait très bien les arcanes du football et ne veut que du bien pour Paris, estime que la venue de Lionel Messi chez les récents finalistes de la Ligue des champions serait hallucinante.

Isabelle Silva avoue, dans Le Parisien, que pour réussir à bien cette mission Leonardo et Nasser Al-Khelaifi auront besoin aussi de chance. « Ça serait super si Leo Messi venait au PSG, ce serait un énorme atout pour le club dans sa progression. Je souhaite vraiment bonne chance au PSG pour le faire venir à Paris. Et, s'il vient, je souhaite surtout à Leo d'être aussi heureux à Paris que nous l'avons été pendant huit ans », confie l’épouse de Thiago Silva, qui de son côté va découvrir la vie londonienne, même si le défenseur brésilien a confié qu’il envisageait de revenir à Paris plus tard dans un rôle encore à déterminer. Reste à savoir si Lionel Messi sera là pour l'accueillir à l'Eurostar.