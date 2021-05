PSG : Lewandowski, super remplaçant de Mbappé à Paris !

Dans : PSG.

Auteur samedi de son 40e but de la saison en Bundesliga, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich cet été. Et la star polonaise aurait un regard attentif sur la situation de Mbappé au PSG.

Robert Lewandowski a marqué un peu plus l’histoire du football en égalant le record d’une légende du foot allemand, Gerd Müller. Pour cela, l’attaquant international polonais a signé son 40e but de la saison en Bundesliga, c’était contre Fribourg. Mais si Lewandowski fait également parler de lui, c’est aussi parce que L’Equipe affirme qu’à deux ans de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, l’attaquant de 32 ans s’interroge sur la suite de sa carrière en Bavière et en Allemagne. Il y a quelques semaines, Sky Sports avait eu les mêmes échos sur Lewandowski. Après sept ans au Bayern, le buteur est clairement ouvert à un éventuel transfert, estimant que compte tenu de son âge, ce contrat à venir pourrait être le dernier et que l’Europe ne se limite pas à la Bundesliga. De plus, des changements sont à venir du côté de Munich avec un nouveau changement d’entraîneur, Nagelsmann remplaçant Flick sur le banc du Bayern, et des modifications au sein de la direction.

Lewandowski moins cher que Mbappé, le PSG le sait

Et pour accueillir un joueur aussi fort, et aussi cher, que Robert Lewandowski, il n’y a pas 10 clubs en Europe. Cela tombe bien, c’est un de ceux qui ont les moyens de le recruter auquel pense l’attaquant polonais, à savoir le Paris Saint-Germain. « Standing, ambitions, surface financières, Paris coche toutes les cases », explique José Barroso. Pour l’instant, tout cela n’a fait l’objet d’aucun contact avec le clan Lewandowski et Leonardo, car pour le PSG la priorité des priorités est de conserver Kylian Mbappé. Mais si le champion du monde français cédait aux sirènes du Real Madrid, alors les choses pourraient rapidement se mettre en place. Une partie du transfert de Mbappé serait alors investi dans la venue de Robert Lewandowski, et cela même si on évoquait ces derniers jours l'intérêt parisien pour Mohamed Salah. Absent lors des deux matchs face à l'équipe de Pochettino en Ligue des champions, Lewandowski pourrait bientôt jouer au Parc des Princes, mais sous le maillot du PSG. Incroyable.