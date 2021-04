Mercato : La bombe Lewandowski, l’été sera fou

Dans : Mercato.

Robert Lewandowski sur le marché des transferts, voilà une information que personne n'avait vu venir. Le Polonais du Bayern Munich voit pourtant son agent discuter avec plusieurs clubs.

En dépit de la situation sanitaire et des problèmes financiers rencontrés par la plupart des clubs européens, y compris les plus prestigieux, le marché des transferts des superstars sera tout de même à suivre de près cet été. Il faut dire qu’il y a du beau monde qui a la possibilité de bouger. Neymar et Mbappé n’ont toujours pas officiellement prolongé au PSG. Lionel Messi arrive en fin de contrat au FC Barcelone tandis que Cristiano Ronaldo se pose de sérieuses questions sur son avenir, surtout que la Juventus est en difficulté sur le plan sportif également. Mais une nouvelle information de prestige vient de tomber, et elle concerne l’un des meilleurs joueurs au monde sur ces derniers mois. Il s’agit de Robert Lewandowski, qui aurait certainement été Ballon d’Or si France Football n’avait pas annulé ses récompenses en 2020 et qui est toujours le canonnier en chef du Bayern Munich. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund en 2014, le Polonais est la tête d’affiche du champion d’Allemagne, et ne semblait vraiment pas prédestiné à vivre un été plus agité que cela. Mais celui qui a manqué les deux matchs face au PSG, lors de l’élimination du Bayern en Ligue des Champions, fait rêver du beau monde.

Sky Sports annonce ainsi que Robert Lewandowski est désormais dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, même si pour l’instant, tout le travail se fait dans le secret le plus parfait. Aucun nom n’a filtré, mais l’agent du Polonais est en contacts avec plusieurs formations de premier choix, pour des négociations qui ont aussi beaucoup surpris en Allemagne. Car Robert Lewandowski a un contrat en béton jusqu’en juin 2023, et à moins d’un désir ardemment exprimé de quitter la Bavière, il sera difficile de le vendre cet été. Mais une machine à buts intéresse forcément des équipes avec des moyens copieux, et le fait que l’agent de l’ancien buteur de Dortmund discute réellement d’un transfert démontre que l’intérêt est au moins réciproque. Il reste désormais à savoir quels sont les clubs sur le coup, et si cela peut changer à la valse des attaquants de premier plan annoncée pour cet été.