PSG : Les ultras parisiens ne lâchent pas Mbappé

Critiqué de tous les côtés depuis qu’il a raté son penalty lors de la défaite de l’équipe de France face à la Suisse à l’Euro 2021, Kylian Mbappé a été soutenu par les supporters du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé se souviendra longtemps de ce huitième de finale à Bucarest. Alors qu’il avait été le héros de la France lors du sacre mondial en Russie en 2018, la pépite du football français n’a pas vraiment tenu son rang pendant l’Euro. Suite à une très belle saison avec le PSG, l’attaquant de 22 ans était attendu par le peuple tricolore. Mais au final, Mbappé a échoué, un peu comme tous ses coéquipiers, hormis Karim Benzema, son nouveau compère d’attaque. Il faut dire que la star de Bondy n’a pas marqué le moindre but durant cette compétition européenne. Pire encore, c’est lui qui a entraîné la chute des Bleus, que ce soit en loupant de grosses occasions ou en ratant son penalty face à la Suisse…

« Soutien à Kylian Mbappé ! »

Le premier gros échec de la carrière de Mbappé, qui subit une grosse vague de critiques, et notamment à caractère raciste. Si la classe politique a pris sa défense, Mbappé peut aussi compter sur le soutien des ultras du PSG. Puisque ce dimanche, au Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris a déployé une banderole pour soutenir Mbappé dans cette difficile épreuve. « Soutien à Kylian Mbappé ! Racisme, lynchage médiatique: soutien à K.M. », peut-on lire sur la publication Twitter du plus gros groupe de supporters de Paris. Un geste fort, puisque Mbappé n’est pas encore sûr d’être un joueur du PSG la saison prochaine. Sachant qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat, qui va jusqu’en 2022, et que son nom circule encore du côté du Real Madrid… Mais en attendant, Mbappé prendra ce soutien avec plaisir.