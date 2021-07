PSG : Mbappé fait une demande folle à Al-Khelaïfi

Dans : Kylian Mbappé.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de parapher un nouveau bail en faveur du PSG.

Pour le moment, Kylian Mbappé n’est pas enclin à prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, une tendance confirmée ce week-end par le journal AS. Dans son édition du jour, le média madrilène affirme néanmoins qu’il existe une possibilité de voir Kylian Mbappé signer un nouveau contrat à Paris. L’ancien attaquant de l’AS Monaco impose en revanche une clause bien particulière à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo. En effet, le média affirme que Kylian Mbappé veut avoir la garantie de ne pas être retenu de force par le Paris Saint-Germain en cas de proposition du Real Madrid, sans quoi il attendra gentiment la fin de la saison prochaine avant de rejoindre la capitale espagnole pour zéro euro, un scénario impensable pour la direction du PSG.

Une prolongation avec une clause « spéciale Real Madrid » aurait le mérite pour le Paris Saint-Germain de s’assurer un transfert intéressant au moment du départ de Kylian Mbappé. Cela étant, le Qatar n’est pas favorable à l’idée de négocier un tel accord avec son attaquant de 21 ans. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar souhaitent convaincre Kylian Mbappé de signer une prolongation classique, sans clause lunaire en contrepartie. Vraisemblablement, les dirigeants du PSG sont prêts à prendre le risque de voir leur star partir pour zéro euro dans un an. Reste maintenant à voir comment la réflexion de Kylian Mbappé évoluera dans les semaines à venir. Pour l’heure, l’attaquant de l’Equipe de France est en vacances après l’élimination très précoce des Bleus en huitième de finale de l’Euro contre la Suisse au terme de la séance de tirs au but. Dès son retour de vacances, Kylian Mbappé et son entourage ne devraient pas échapper à plusieurs réunions avec sa direction pour éclaircir la question de son avenir…