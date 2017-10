PSG : Les Ultras étaient là pour le retour des joueurs

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Malgré un match tout de même très moyen à Marseille, le PSG a réussi à arracher le point du nul contre l'OM grâce à un but d'Edinson Cavani dans les ultimes secondes. Et cela a fait le bonheur des Ultras du Paris Saint-Germain, dont une cinquantaine de membres est venue saluer les joueurs au retour de la cité phocéenne lundi vers 3h du matin. Les footballeurs du PSG ont apprécié cette présence et comme le souligne le site officiel du club de la capitale, ils ont tenu à aller saluer les Ultras présents comme ils l'avaient déjà été samedi au moment du départ pour Marseille.