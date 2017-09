PSG : Les Ultras du PSG soupçonnés de repartir en sucette loin de Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Collectif Ultras Paris a fait son retour au Parc des Princes et l'ambiance du stade parisien a clairement changé dans le bon sens. Mais ce samedi, le voyage que feront les 150 Ultras du PSG à la Mosson sera surveillé de près. Car du côté des autorités on observe une dégradation des comportements lorsque ces mêmes supporters se déplace loin de Paris. C'est ce qu'a confié le nouveau responsable de la lutte contre le hooliganisme.

« Nous n’avons pas d’incident majeur à signaler au Parc des Princes. En revanche, nous notons des petits incidents lors des matchs à l’extérieur. Dernièrement, à Glasgow, des sièges ont par exemple été détériorés dans le parcage visiteurs. Plus globalement, les supporteurs parisiens se montrent moins respectueux des règles lorsqu’ils sont en déplacement. On note aussi des faits de violences entre Parisiens. C’est une situation que nous surveillons de près. Enfin, nous avons eu ces derniers mois quelques surprises sur des matchs de l’équipe réserve ou de l’équipe féminines du PSG qui ont créé d’importants rassemblements de supporteurs », explique, dans Le Parisien, Antoine Mordacq, responsable de la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme. Le CUP va donc devoir resserrer un peu les boulons histoire que les choses se règlent rapidement et sans souci.