PSG : Les Ultras défient le Covid19, l'état tousse

Plusieurs dizaines de supporters du PSG se sont regroupés en bas du Virage Auteuil, et du côté des autorités on n'a pas apprécié la séquence.

Pour le grand retour du PSG au Parc des Princes, après cinq mois sans un seul match, le club de la capitale a pu compter sur moins de 5.000 supporters vendredi soir. Si les consignes pour rentrer dans le stade ont été strictement respectées, cela n’a clairement pas été le cas une fois que les plus chauds supporters se sont retrouvés en bas du Virage Auteuil. Adieu les masques, et c’est torse nu et sans distanciation sociale que cette joyeuse et bruyante petite troupe a soutenu Neymar et ses coéquipiers. Du côté des officiel, on était évidemment dubitatif, car si la jauge limite des 5.000 spectateurs était OK, il était évident que les autres mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid19 n’étaient pas respectées, même si les choses se sont arrangées durant la seconde partie de la rencontre face à Waasland-Beveren, le PSG et le CUP ayant décidé de faire monter des supporters dans la partie haute du virage.

Pour les autorités, ce test grand nature est évident un échec. « Il faut que ça se passe bien pour que la "jauge" augmente. Ces attitudes ne vont pas encourager à desserrer la limitation du nombre de supporters », a confié le ministère des Sports. De son côté, le Collectif Ultras Paris a d’ores et déjà prévu de rectifier le tir très rapidement. « Conscients des risques et de la mauvaise image donnée, les responsables du CUP réfléchissent à une organisation différente mardi pour la réception du Celtic Glasgow », explique Le Parisien, précisant au passage que les Ultras avaient prévenu le PSG qu’il serait dur de faire respecter les consignes pour ce premier match au Parc des Princes.