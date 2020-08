PSG : Les tests Covid-19 tous négatifs

Dans : PSG.

Comme l'exige l'UEFA, le PSG a fait passer un test à l'ensemble de sa délégation au Portugal, les résultats sont tombés.

Dimanche soir, l'Atlético Madrid a fait passer un frisson dans le dos de l'UEFA et des clubs encore qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions en annonçant que les tests PCR réalisés samedi avaient dévoilé la présence de deux cas positifs au coronavirus dans le groupe de Diego Simeone. L'instance européenne du football exige en effet que l'ensemble de ceux qui viendront disputer le Final 8 à Lisbonne fasse l'objet d'un dépistage régulier. Tout comme les Colchoneros, le Paris Saint-Germain a donc fait effectuer un test à l'ensemble de sa délégation en stage au Portugal. Et ce lundi, le club de la capitale annonce que tout est OK pour Neymar et ses coéquipiers. Un nouveau et dernier dépistage sera effectué mardi à Lisbonne, 24h avant la rencontre face à l'Atalanta.