PSG : Une fête ? Non un scandale hurle Rothen !

Dans : PSG.

Deux jours après la désillusion subie sur la pelouse du Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2), les joueurs du Paris Saint-Germain ont fait une énorme fête.

Au début du mois de février, le groupe francilien s’était déjà réuni pour l’anniversaire de Neymar. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, soit deux jours après la défaite au Signal Iduna Park, les joueurs du club de la capitale ont remis le couvert. Pour célébrer les anniversaires d’Edinson Cavani, d’Angel Di Maria et de Mauro Icardi, les membres du PSG se sont effectivement retrouvés dans Paris pour faire une très longue fête. Sur les réseaux sociaux, on a notamment pu apercevoir les danses endiablées de la troupe de Neymar, torse nu à l’occasion. Une nouvelle polémique qui vient d’ajouter à celles de l’après-match à Dortmund, entre la déclaration choc du Ney, les insultes du frère de Kimpembe, et l’affaire de la suspension de Meunier… Trop c’est trop, et Jérôme Rothen n’a donc pas hésité à dégommer les joueurs du PSG.

« Cette fête, c’est dramatique, vraiment… Mais alors celle-là, je n’en reviens toujours pas. Vraiment, ils se foutent de la gueule du monde. Comment peux-tu avoir envie de faire la fête ? La vérité, c’est le rectangle vert et la Ligue des champions où le PSG est, tous les ans, la risée de l’Europe. Quand tu perds de cette façon-là, avec tout ce qui s'est dit avant et après ce match… Si tu as un minimum de conscience professionnelle, comment peux-tu avoir dans la tête l'envie de faire la fête ? En plus, aujourd’hui avec les réseaux sociaux, tu sais très bien que tout va être médiatisé. Je ne demande pas aux joueurs du PSG de chanter qu'ils aiment le club, parce que ce n'est pas la vérité. Ils sont là parce que financièrement, ça va très bien ici. La plupart sont des mercenaires. Mais le problème, c'est que ça va plus loin : c'est l'image du club qui est encore mise en avant. C'est un manque de respect envers les supporters, envers les gens qui travaillent pour le club, envers ceux qui te payent… », a balancé, dans Rothen Régale, le consultant de RMC, qui tient désormais à apporter son soutien à Thomas Tuchel après l'avoir totalement fracassé après la défaite à Dortmund...