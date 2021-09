PSG : Les stars interpellées, le boss demande des sacrifices

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les débuts du PSG en Ligue des Champions sont attendus comme jamais, ce mercredi à Bruges.

Le club francilien va arriver dans la Venise du Nord avec une incroyable armada de stars, et forcément un statut de favori à assumer. Pas uniquement sur ce match, mais aussi sur l’ensemble de la compétition. Car même s’il ne compte qu’une présence en finale, en 2020, le PSG s’est renforcé à tous les niveaux, et est désormais le vainqueur attendu de cette épreuve, même si cela ne garantit rien. La signature de Lionel Messi a fait passer le Paris SG dans une autre dimension, et impossible pour un joueur expérimenté et au club depuis près de 10 ans comme Marquinhos de ne pas s’en rendre compte.

Le PSG n'a pas plus de pression avec Messi

« Je laisse les gens parler, je ne vais pas venir ici pour dire que le PSG est la meilleure équipe au monde, l'équipe à battre. Nous, on est là pour défendre notre position. Quand tu entres sur le terrain, il n'y a pas de noms, de papiers, de stars, il faut se sacrifier, faire les choses sur le terrain. Un match ne se gagne pas avant le coup de sifflet de l’arbitre », a expliqué le défenseur brésilien, pour qui la pression n’est pas supérieure à celle des années précédentes. « Non, la pression on la connaît chaque saison. Quand tu joues au PSG, la pression vient avec. Avec l'objectif qu'on a et les joueurs qu'on a, les gens vont parler encore plus et regarder nos matches. Ça fait plaisir qu'on ait des joueurs comme ça avec nous. Il n'y a que du positif », a prévenu un Marquinhos qui sait que les choses ne sont pas encore en place notamment dans l’animation offensive. En bon patron de la défense, « Marqui » risque tout de même de faire comprendre qu’il va falloir défendre un peu pour le trio offensif de rêve, sans quoi le PSG risque de connaitre une nouvelle désillusion en fin de saison.