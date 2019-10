PSG : Les roulades de Neymar enfin expliquées

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Ces derniers mois, Neymar a essuyé un tas de critiques, que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Brésil.

L’attaquant de 27 ans n’a jamais vraiment fait l’unanimité depuis le début de sa carrière. Et cela n’est pas près de changer... Encore blessé, et absent pour au moins un mois à cause d’un souci musculaire à la cuisse gauche, le Ney ne pourra pas répondre sur le terrain, comme il en a l’habitude. Moqué pour ses plongeons grotesques, l'international auriverde est surtout remis en cause pour son attitude. Désireux de se racheter une image, Neymar peut en tout cas compter sur le soutien de Ronaldo.

« Neymar, durant un temps, il y a eu une polémique dans ta vie sur ta façon de jouer. Une fois, j'ai parlé avec ton père et il m'a dit les problèmes que tu avais depuis le début de ta carrière pour te défendre physiquement. Tu étais plus maigre et ta façon de défendre était de tomber. Tu dois te protéger car personne ne va le faire à ta place », a lancé, dans les colonnes de AS, la légende du football brésilien, qui pense donc que Neymar n’aurait jamais dû avoir une réputation aussi écornée, surtout avec un tel talent sportif...