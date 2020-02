PSG : Les Parisiens battent un sale record, Nantes crie à l’injustice

Dans : PSG.

Bousculé malgré la victoire à Nantes (2-1) mardi en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a dû utiliser tous les moyens pour résister en fin de match. Quitte à laisser le fair-play de côté.

Parti pour s’imposer tranquillement, le Paris Saint-Germain s’est compliqué la tâche à la Beaujoire. Les Parisiens se sont infligés une fin de rencontre difficile, ce que confirme une statistique très inhabituelle. En effet, les hommes de Thomas Tuchel ont commis 21 fautes contre les Nantais, leur record cette saison. Il faut remonter jusqu’au Clasico du 25 février 2018 (3-0) pour retrouver la trace d’un tel nombre. C’est dire à quel point le PSG a tout fait pour stopper les attaques des Canaris, dont l’entraîneur Christian Gourcuff s’est agacé en conférence de presse. Surtout lorsqu’un journaliste a évoqué un manque d’agressivité de son équipe qui, elle, n’a commis que 9 fautes mardi soir.

« Alors ça, c’est quelque chose qui m’énerve, a réagi le coach de Nantes. Reprocher de ne pas faire des fautes, ça montre bien le raisonnement, c’est incroyable. C’est vrai que les Parisiens, les fautes à la perte de balle, ça casse les contre-attaques. Je ne sais pas que ce Tuchel demande. Mais c’est quasiment stratégique. Si, moi, il faut que je dise à mes joueurs de faire des fautes, j’arrêterai d’entraîner. (…) Quand on me souffle l’idée de fautes intelligentes, c’est contraire à l’esprit du jeu. Que l’arbitre soit complice de cela, c’est problématique, mais c'est difficile d'en parler. » Entre les fautes parisiennes et les faits de jeu à Rennes (3-2) la semaine dernière, Gourcuff l’a mauvaise…