Kimpembe fait trembler le PSG à Nantes

Dans : Ligue 1.

A la Beaujoire, PSG bat Nantes 2-1

But pour Nantes : Simon (68e)

Buts pour le PSG : Icardi (29e), Kehrer (57e)

Pendant plus d’une heure, le PSG a passé un match très tranquille à Nantes, menant logiquement au score 2-0 grâce à une réalisaton de renard d’Icardi, alors que Mbappé et Di Maria avaient fait 99% du travail, et une tête de Kehrer. Mais il aura suffi d’une erreur de Kimpembe, qui voulait tenter un geste technique sur un ballon compliqué pour permettre aux Canaris de revenir par Simon. Les 20 dernières minutes étaient beaucoup plus chaudes, avec des contres parisiens, mais surtout des occasions manquées par Nantes avec un Navas très vigilant pour maintenir la victoire 2-1 de son équipe.