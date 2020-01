PSG : Les parents de Cavani font scandale, lui est écoeuré

Dans : PSG.

Au cœur du feuilleton du mercato hivernal, Edinson Cavani veut rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais le Paris Saint-Germain refuse de brader son avant-centre uruguayen…

Au fil des jours, la situation se crispe. A tel point que mercredi, les parents d’Edinson Cavani ont pris la parole dans les médias espagnols afin de réclamer le départ de leur fils. « Mon fils a demandé à partir et nous attendons qu'un accord soit trouvé par les deux clubs. C’est compliqué, mais mon fils veut jouer à l'Atlético » expliquait notamment la mère du meilleur buteur de l’histoire du PSG dans les colonnes du journal d’AS. Une prise de position hallucinante aux yeux d’Eric Carrière, qui ne comprend pas comment les parents d’un joueur de 32 ans peuvent intervenir ainsi dans la presse.

« Moi j’hallucine sur tout ce qui se passe et les discours qu’il peut y avoir… Sa mère et son père parlent, mais Edinson Cavani il n’a pas 17 ou 18 ans. Cela me dépasse. Déjà, quand les agents parlent pour les joueurs cela me dérange, mais c’est leur métier et cela peut être dans le cadre d’une stratégie… Mais là on entend quoi ? Que le club lui manque de respect parce qu’il ne le fait pas assez jouer. Moi, je trouve que ce sont les parents qui manquent de respect aux joueurs du PSG qui jouent. Ça veut dire quoi ? Qu’il devrait prendre la place d’autres sur le terrain ? De plus, ils disent qu’il a tant donné pendant 7 ans. Mais il a fait son métier ! En étant payé un million et demi par mois sur sept ans ! On parle de respect ? Je voudrais aussi rappeler que Cavani est rentré plusieurs fois en retard de vacances. Les gars, ils sont payés pour faire leur job. A un moment, l’employeur peut aussi estimer qu’il a un peu moins le niveau. C’est comme ça, c’est la règle du jeu » a lâché le consultant de Canal Plus, lequel hallucine totalement devant la tournure que prennent les événements dans le dossier Edinson Cavani.