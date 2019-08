PSG : Les joueurs sont des fêtards, ça n'explique pas tout

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'espace d'un seul match, dimanche soir contre le Toulouse FC, Thomas Tuchel a vu trois joueurs sortir suite à des blessures musculaires pour deux d'entre eux, à savoir Edinson Cavani et Kylian Mbappé, et un souci oculaire suite à un contact pour Abdou Diallo. Et l'infirmerie du Paris Saint-Germain commence à être déjà bien remplie, alors que le PSG n'a joué que trois matches de Ligue 1. Alors certains cherchent à comprendre pourquoi l'effectif parisien est déjà autant décimé.

Ce lundi, Dominique Sévérac s'est penché sur le sujet. Et si le journaliste du Parisien reconnaît que l'hygiène de vie peut expliquer, en partie, ces soucis, il ne faut pas non plus aller trop loin dans cette critique de la vie des footballeurs du PSG. « On en est à six blessés en trois journées. Il y a un mal qui parcoure le PSG depuis plusieurs années avec Laurent Blanc, avec Unai Emery et avec Thomas Tuchel. Personne n’a véritablement trouvé la solution. On sait qu’à Paris, certains joueurs aiment la nuit parisienne, aiment la fête avec une hygiène de vie qui n’est pas toujours irréprochable. Il n’y a pas que ça, il y a sans doute d’autres facteurs mais il va falloir vraiment se pencher sur la question. Six blessés avant que le mois d’août soit terminé, ce n’est pas possible pour le PSG qui a des rêves dans plusieurs compétitions », explique le suiveur du Paris Saint-Germain. On peut tout de même préciser que le PSG s'est offert une longue préparation, notamment en Chine, et que cela peut peut-être expliquer cela aussi.