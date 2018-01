PSG : Les détails de la vente de Lucas à Tottenham

Dans : PSG, Mercato.

Présent à Londres, Lucas va s’engager en faveur de Tottenham dans les prochaines heures. Un transfert qui a mis du temps à se décanter, mais qui va permettre au PSG de lâcher un joueur qui n’évoluait plus sous Unai Emery, mais qui possédait toujours une certaine valeur marchande étant donné son profil offensif et son statut d’international brésilien toujours jeune (25 ans). Après deux semaines de négociations, Paris a en tout cas réussi son principal objectif, à savoir vendre définitivement l’ancien de Sao Paulo, et non obtenir un prêt avec option d’achat qui n’aurait pas faire les affaires du club de la capitale française.

Pour cela, selon plusieurs médias anglais, le PSG a accepté de baisser légèrement son prix et le transfert devrait se situer entre 26 et 28 ME. De son côté, Lucas Moura signera pour cinq ans et a obtenu un salaire quasiment similaire à celui qu’il touchait à Paris, où il n’était il est vrai pas forcément l’un des mieux payés de l’effectif. Un accord qui semble visiblement faire le bonheur de tout le monde.