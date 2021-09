PSG : Les chiffres dévoilés, Neymar est hyper rentable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En dépit de son salaire colossal et de l’indemnité de transfert dont il a fait l’objet, Neymar a permis au PSG de booster ses revenus.

En s’offrant Neymar pour 220 millions d’euros en juillet 2017, le Paris Saint-Germain a recruté celui qui faisait partie des trois meilleurs joueurs du monde à l’époque… mais pas seulement. Avec une icone telle que Neymar, le PSG s’est offert une marque et une image d’une puissance incroyable. Et les chiffres communiqués en ce début de semaine par le journal Marca le prouvent. En effet, le média espagnol, qui affirme avoir eu accès à des documents confidentiels, explique que Neymar a rapporté 400 millions d’euros au PSG rien que sur sa première saison en France. Des chiffres qui donnent le tournis, et qui laisse rêver en ce qui concerne les bénéfices que le Paris SG va réaliser grâce à Lionel Messi.

Les fuites se multiplient sur Neymar

Les accords commerciaux signés avec de nombreuses marques ainsi que les nombreux maillots et produits dérivés à l’effigie de Neymar expliquent ces bénéfices colossaux réalisés grâce à la signature du Brésilien au PSG. Décidément, les fuites sont nombreuses autour de ce que coûte et de ce que rapporte Neymar à Paris ces derniers jours. Ce week-end, la presse espagnole rapportait par exemple que Neymar avait coûté au Qatar la coquette somme de 489 millions d’euros depuis sa signature entre son indemnité de transfert et son salaire. Lundi, El Mundo a dévoilé de nouveaux détails sur le contrat du n°10 de Paris avec la fameuse prime d’éthique. Aussi fou que cela puisse paraître, Neymar touche 540.000 euros par mois… pour être « sympathique » avec les supporters du Paris Saint-Germain. Le genre de prime qui peut surprendre, mais qui est très courante dans le monde du football afin de s’assurer de la bonne tenue des joueurs envers leur club et leurs supporters.