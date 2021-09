Neymar : 4,5 millions pour être sympa avec le PSG et ses fans

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La presse espagnole continue ses révélations sur les contrats de différents joueurs et notamment Neymar. Et c'est cette fois la fameuse prise d'éthique versée par le PSG au joueur brésilien qui est dévoilée.

Ayant mis la main sur le contrat signé en 2017 par Neymar avec le Paris Saint-Germain, El Mundo dévoile chaque jour les meilleures feuilles des 19 pages de ce document. Après avoir révélé le salaire de l’ancien joueur du FC Barcelone au PSG, le média espagnol dit tout sur la prime d’éthique versée par Nasser Al-Khelaifi chaque mois à la star brésilienne, lequel n’est évidemment pas le seul à avoir ce genre de gratification au sein du club de la capitale. Le Paris SG, comme la plupart des clubs, intègre ce genre de bonus, mais forcément qui dit Paris dit montant record, et c’est le cas avec Neymar. Chaque mois, ce dernier empoche 375.000 euros net, soit 4,5 millions d’euros par an grâce à cette prime d'éthique. Mais pour cela, l’international brésilien doit respecter strictement des clauses qui figurent noir sur blanc dans le contrat qu’il a signé en 2017.

Neymar doit respecter le PSG et ses supporters, il est payé pour

Les exigences des dirigeants du Paris Saint-Germain en échange de ces 4,5 millions d’euros sont nombreuses, mais tiennent surtout à verrouiller la communication et le comportement du joueur. « Absence de commentaires négatifs en public à l’encontre du PSG, de ceux qui travaillent pour le PSG et ceux qui le supportent (…) Absence de remarques négatives en public concernant les choix tactiques du club (...) Absence de propagande religieuse ou politique qui pourrait nuire à l’image et l’unité du club (…) Courtoisie, comportement amical et disponibilité avec les supporters, ce qui comprend de saluer les supporters avant et après les matchs », précise ce contrat, qui intègre aussi des clauses sur la ponctualité, la collaboration avec Nike, son comportement en ligne...Le PSG a tout verrouillé afin de ne pas prendre des risques avec Neymar, une bonne grosse prime valant mieux qu'une promesse verbale. Cependant, il faut être clair, Neymar n'est pas le seul joueur au monde et le Paris Saint-Germain pas le seul club de la planète à agir ainsi.