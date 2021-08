PSG : Les 5 stars qui rêvent de Paris au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato 2021 du PSG restera indéniablement dans l’histoire du club de la capitale. Mais il n’est peut-être pas fini.

Et on ne parle pas de l’éventuelle vente de Kylian Mbappé, qui a été totalement exclue par Nasser Al-Khelaïfi, puisque l’attaquant parisien jouera cette saison au PSG, quoi qu’il se passe en ce qui concerne sa prolongation. Non, dans le rayon des arrivées, du très beau monde toque à la porte du Paris SG depuis longtemps déjà. Le Parisien s’est penché sur l’attractivité encore grandissante de la formation de Mauricio Pochettino. Cet été, deux très grands noms du football ont tenté de signer dans le club francilien. Il s’agit de Cristiano Ronaldo, qui a mandaté son super agent Jorge Mendes pour essayer de compléter l’armada parisienne, et aussi de Zlatan Ibrahimovic, qui a esquissé les contours d’un retour pour enfin gagner une Ligue des Champions. Le Suédois et son égo ont été renvoyés à Milan, où il a donc prolongé son contrat. Si le PSG a ouvert la porte à d’autres stars comme Lionel Messi et Sergio Ramos, une surprise est encore possible.

Pogba et Hernandez rêvent du PSG

En effet, le dossier le plus chaud pour cette dernière ligne droite du mercato mène à Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain n’a clairement plus la tête au Stade Rennais, et le club breton envisage de le vendre pour 30 ME à un an de la fin de son contrat. Le joueur a envie de signer au Paris SG, et espère donc que son cas sera négocié très prochainement entre les deux clubs. Pour Paris, se payer Camavinga sera beaucoup moins cher que Paul Pogba, qui trépigne d’impatience de signer au PSG, mais a bien compris que Manchester United ne le laisserait pas filer à moins de 70 ME, ce qui a le don de calmer sérieusement Nasser Al-Khelaïfi. Les Red Devils préfèrent le conserver une saison quitte à ce qu’il parte libre, et le président parisien connait bien ce genre de dilemme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Enfin, le projet de faire signer un arrière gauche d’envergure est toujours de mise, sachant que le retour de Juan Bernat au premier plan n’est pas forcément certain. Le forcing pour Théo Hernandez pourrait reprendre, sachant que, le Français, lui aussi, est désireux de jouer pour le PSG. Avec Hakimi à droite et Théo Hernandez à gauche, le Paris Saint-Germain se construirait une défense de rêve, presque au niveau de la réputation de son attaque. Le vice-champion de France a donc toujours ce pouvoir d’attractivité hors-norme, que le mercato 2021 a certainement encore renforcé.