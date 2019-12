PSG : Les 4 fantastiques alignés à Dortmund, il conseille Tuchel

Dans : PSG.

Depuis deux matchs, le Paris Saint-Germain évolue en 4-4-2. Que ce soit face à Galatasaray ou contre Saint-Etienne, ce dispositif a fonctionné à la perfection.

Et pour preuve, le PSG s’est imposé 5-0 au Parc des Princes contre les Turcs avant de dompter l’ASSE sur le score de 4-0 dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Néanmoins, il n’est pas certain que ce système en 4-4-2 fonctionne aussi bien face à des équipes plus huppées en Ligue des Champions. Thomas Tuchel se pose très certainement déjà la question de savoir s’il alignera Mbappé, Di Maria, Neymar et Icardi sur la pelouse de Dortmund le 18 février prochain.

Interrogé sur La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit estime que Thomas Tuchel doit prendre ce risque pour renforcer la nouvelle identité offensive du PSG. « Le PSG peut aligner ses quatre fantastiques contre Dortmund qui est une équipe joueuse, qui évolue en 3-4-3 et peut laisser des espaces dans le dos, par exemple pour Angel Di Maria à droite dans un 4-4-2. Moi je pense qu’il faut y aller avec du panache. Il faut montrer que le PSG a changé de braquet, a changé d’état d’esprit avec un collectif où chacun travaille pour l’autre. Tu as des supers joueurs, il faut les mettre sur le terrain ! Ce n’est pas l’Atlético, tu peux y aller avec quatre attaquants » a commenté le journaliste, pour qui le PSG a largement les moyens de résister à la furia du Borussia Dortmund, même dans un système de jeu ultra-offensif.