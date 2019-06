PSG : Les 10 joueurs que Leonardo doit virer, ça tape dur !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Au lendemain de l'officialisation du retour de Leonardo au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, tout le monde se demande comment le Brésilien va s'y prendre pour gérer le mercato du PSG et remettre de l'ordre au sein d'un club sorti lessivé d'une incroyable saison. Mais pour Jonatan MacHardy, Leonardo n'a pas d'autre choix que de pousser vers la sortie de nombreux joueurs qui symbolisent l'échec récent du Paris SG. Et le consultant de RMC de taper dans le tas et sans ménagement.

« La priorité de Leonardo c’est l’épuration d’un groupe qui est gangréné par des joueurs qui ont incarné l’esprit de la loose du Paris Saint-Germain, des joueurs qui sont en fin de parcours. Je pense que certains joueurs ont une très bonne soupe au PSG, mais qu’ils ne vont pas servir la cause du PSG dans l’objectif principal qui est de gagner la Ligue des champions. Donc les Draxler, Kimpembe, Kehrer, Meunier, Alves, Kurzawa, Dagba, Nkunku, Choupo-Moting et même Thiago Silva, il va falloir leur dire au-revoir. Il faut trouver une porte de sortie à ces joueurs, cela permettra d’aider à rester dans les clous du fair-play financier, et surtout cela permettra de faire partir des joueurs qui ont été marqués par la remontada, l’élimination contre Manchester United. Il faut écrire un nouveau chapitre avec des cadres frais et je pense que Leonardo l’avait prouvé lors de son premier passage qu’il était capable de le faire. Par rapport à 2011, là il va d’abord devoir nettoyer avant de reconstruire », prévient Jonatan MacHardy sans pitié avec les joueurs concernés.