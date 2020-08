PSG : Leonardo vise 4 joueurs au mercato !

Dans : PSG.

La saison 2019-2020 s'est terminée dimanche soir pour le PSG, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi doivent vite penser à la suivante.

La fin de saison a été brutale pour le Paris Saint-Germain, battue en finale de C1, et qui va vite devoir digérer cela, puisque le club de la capitale est attendu samedi prochain à Lens pour commencer la saison de Ligue 1. On imagine que pour cette rencontre Thomas Tuchel va probablement mettre des joueurs au repos afin qu’ils reprennent leurs esprits après l’énorme désillusion européenne. Mais du côté du staff du PSG on va rapidement se mettre en action, Leonardo ayant bien l’intention de renforcer l’effectif parisien d’ici le 5 octobre, date limite du mercato estival 2020. Le directeur sportif brésilien sait de quelle enveloppe il bénéficie pour ce marché des transferts, et les postes à pouvoir sont relativement simples à cerner.

Pour Le Parisien, Leonardo a donc déjà une idée précise de ce des renforts qu'il faut faire signer au PSG. « Ouvert jusqu’au 5 octobre, mais à l’arrêt jusqu’à maintenant, le mercato va pouvoir reprendre. Paris et Leonardo, son directeur sportif, cherchent un défenseur central pour succéder à Thiago Silva, un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier, un attaquant pour pallier la défection d’Edinson Cavani et un milieu de terrain, un secteur où aucun numéro 6 ne s’est imposé, si ce n’est Marquinhos, appelé à retrouver la défense et le brassard de capitaine également », annonce le quotidien régional. Reste à faire entrer tout cela dans l’enveloppe budgétaire du Paris Saint-Germain, même si on ne doit pas trop s’inquiéter pour le club de la capitale, désormais moins menacé par le fair-play financier, même si tout n’est pas permis.