PSG : Leonardo viré ? Une condition dingue pour se sauver

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La grande révolution se prépare au Paris Saint-Germain avec le départ presque acquis de Mauricio Pochettino et celui probable de Leonardo. Le directeur sportif du PSG, patron du mercato, est sur la sellette.

Trois ans après son retour au Paris Saint-Germain, Leonardo est de plus en plus contesté. A la fois pour sa communication totalement surréaliste, le Brésilien sortant rarement de son silence sauf pour critiquer les arbitres ou venir dire que tout va bien au PSG et que c’est le monde du football qui est méchant, mais aussi et surtout pour sa gestion du mercato. Le directeur sportif a beau être un ancien joueur du club de la capitale, les supporters en ont assez et l’ont clairement fait savoir lors de la récente réception de Bordeaux au Parc des Princes. Une banderole « Mbappé à Paris, Leonardo au pilori » était exhibée dans le Virage Auteuil sous le nez de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, et le message a été vu à Doha. Au débit du dirigeant, le limogeage de Thomas Tuchel à quelques jours de Noël, et ses fameux recrutements sous forme d’opportunités de marché avec des joueurs libres tels que Wijnaldum et Sergio Ramos, pour ne citer qu’eux, qui sont autant de fiascos. C’est désormais clair, Leonardo est dans le collimateur du Qatar, et pour sauver sa place il sait ce qu’il doit faire.

Leonardo a une mission, prolonger Kylian Mbappé

Évoquant la situation de Leonardo, alors que le Paris Saint-Germain pourrait gagner son dixième titre de Ligue ce mercredi soir à Angers, Le Parisien confirme que le directeur sportif n’a pas encore validé son ticket pour la saison prochaine. Car si tout n’est évidemment pas à jeter dans sa gestion sportive, il y a un énorme dossier qui peut tout changer pour son avenir, celui de Kylian Mbappé. Après un gros épisode de froid avec le clan Mbappé, Leonardo avait ensuite tenu tête à l’attaquant français lorsque ce dernier a demandé un bon de sortie pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Le dirigeant avait été ferme dès le départ, c’était « non » à un transfert en 2021, mais désormais Doha veut que ce « non » se transforme en « oui » pour une prolongation, même de courte durée, de la star tricolore. Et si Leonardo échoue dans ce dossier, suivi de très près par l’Emir du Qatar, alors ses joueurs au PSG seront comptés.

Les destins de Leonardo et Kylian Mbappé sont donc totalement liés comme le quotidien francilien le résume : « La prolongation de Mbappé changerait tout (...) Reste à savoir si le Brésilien réussira à convaincre Kylian Mbappé de prolonger l’aventure parisienne. S’il y parvient, cela donnerait un tout autre relief à son bilan de directeur sportif. » Un challenge un peu fou, même si Leonardo a tout de même eu le feu vert de sa hiérarchie pour faire une offre financière colossale au joueur de 23 ans. Le PSG est en effet prêt à verser un salaire de 50 millions d'euros net par an sur deux ans et une prime de prolongation à 100 millions d'euros. De quoi forcément faire réfléchir à deux fois Kylian Mbappé, même si ce dernier a toujours fait savoir que son choix d'avenir sera sportif et pas uniquement salarial. Et c'est justement là que les choses pourraient aussi se compliquer pour Leonardo, puisque Mbappé veut avoir les clés du Paris Saint-Germain, du moins concernant le terrain. Et si le directeur sportif brésilien veut lui aussi garder la main sur le mercato, il est probable que cela coince. Les prochaines semaines seront chaudes au PSG, c'est une évidence.