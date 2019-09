PSG : De Jong et Modric chambrés, Mbappé était en forme !

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent lors de la cérémonie de la FIFA à Milan lundi soir, Kylian Mbappé était évidemment de bonne humeur.

Bien qu’éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, l’attaquant du Paris Saint-Germain savait certainement qu’il figurait dans l’équipe type de l’année, tout comme Luka Modric et Frenkie de Jong qu’il a rencontrés avant le début du gala. L’occasion pour le Français de prendre des nouvelles des deux milieux de terrain, et surtout de les chambrer ! Dans une vidéo publiée par le club de la capitale, on voit en effet le Parisien s’entretenir brièvement avec le Croate qui lui demandait comment évoluait sa blessure.

« J'espère reprendre l'entraînement la semaine prochaine », a répondu le joueur du Real Madrid, sans s’attendre à la petite moquerie de Mbappé. « Tu as manqué à ton équipe lors du dernier match hein ! », s’est amusé l’attaquant, en référence au 3-0 infligé par le PSG aux Merengue en Ligue des Champions. Et l'international tricolore ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite retrouvé le Barcelonais De Jong pour lui demander comment se passaient ses débuts au Barça. « Oui, vraiment, ça va », a assuré le Néerlandais. « C'est difficile en ce moment ! », a quand même taillé l’ancien Monégasque, que l’on imagine aussi taquin dans le vestiaire francilien.