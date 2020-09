PSG : Leonardo stoppe brutalement le Qatar au mercato

Dans : PSG.

Anticipant un potentiel départ de Memphis Depay ou de Moussa Dembélé, l’Olympique Lyonnais a contacté Islam Slimani au mercato.

Auteur d’une saison convaincante en prêt à l’AS Monaco en 2019-2020, l’international algérien n’a pas été conservé par le club de la Principauté. De retour à Leicester, Islam Slimani ne devrait toutefois pas s’éterniser chez les Foxes puisque selon les informations de RMC, une rupture de contrat est à l’étude pour l’ancien buteur du Sporting Portugal. Par ailleurs, Nabil Djellit croit savoir que le profil d’Islam Slimani était étudié par le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Mais selon le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, ce dossier qui intéressait au plus haut point les dirigeants qataris n’a pas retenu l’attention de Leonardo.

« Le nom de Slimani a été aussi suggéré au PSG comme doublure de Icardi. Au Qatar, on était favorable à sa venue. Leonardo moins...» a tweeté le spécialiste du mercato, pour qui le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’était clairement pas dans cette optique. Pour rappel, le champion de France en titre a tenté de prolonger le contrat d’Eric-Maxim Choupo-Moting, sans parvenir à ses fins puisque le PSG ne proposait qu’un an de plus au Camerounais, quand celui-ci en attendait au moins deux. La piste Islam Slimani présentait de nombreux avantages mais visiblement, quelque chose clochait pour Leonardo, lequel a rapidement fait le choix de ne pas approfondir ce dossier. Reste maintenant à voir si cela fera le bonheur de l’Olympique Lyonnais dans les jours à venir, le club rhodanien ayant sérieusement intensifié les contacts avec l’agent du joueur dans la perspective d’une possible signature d’ici la fin du mercato. A condition bien sûr que Memphis Depay ou Moussa Dembélé soit vendu, ce qui n’est toujours pas le cas à cette heure…