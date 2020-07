PSG : Leonardo sous la pression du Qatar, Mbappé est concerné

Dans : PSG.

Directeur sportif très apprécié en interne et chez les supporters, Leonardo a réussi sa première année, mais il est attendu au tournant sur plusieurs dossiers, dont celui de Mbappé.

En quelques années, le Paris Saint-Germain s’est forgé une très solide réputation sur le marché des transferts. Celle bien évidemment d’un club capable de payer des grosses sommes pour obtenir les renforts qu’il veut, mais aussi et surtout celle d’un club qu’il était absolument impossible de faire craquer sur l’un de ses titulaires. Avec des contrats en béton, des salaires en or et nul besoin de vendre un joueur important, le PSG n’a aucun mal à repousser les tentatives au mercato, comme ce fut le cas par le passé pour Marquinhos, Verratti ou bien évidemment Neymar. Les joueurs restent donc à Paris, mais jusqu’au bout. Les exemples sont nombreux d’éléments dont le PSG n’a pas pu se séparer en raison de leur très solide contrat. Résultat, cela fait des départs libres comme cet été avec Meunier, Thiago Silva ou bien sûr Cavani.

Si cela allège la masse salariale, cela ne fait pas rentrer d’argent dans les caisses pour des joueurs qui peuvent encore évoluer à un très bon niveau. Leonardo a donc failli dans sa mission qui est non seulement de bien recruter, mais aussi de bien vendre. Et selon L’Equipe, cela va déboucher sur un petit coup de pression venu d’en-haut, sa direction n’ayant pas l’intention de voir ce problème se représenter avec Di Maria et Draxler, en fin de contrat en juin 2021, mais aussi bien sûr Neymar et Mbappé, qui arrivent à terme en 2022. Concernant l’Allemand, une vente est espérée même si le milieu de terrain sera difficile à bouger, tandis que l’Argentin se verrait bien prolonger. Même si aucun dossier n’est à négliger vues les sommes en jeu, Leonardo aura tout de même une grande priorité, celle de conserver et de prolonger Kylian Mbappé. Pas la plus facile de toutes les missions alors que le champion du monde est annoncé avec insistance dans l’escarcelle du Real Madrid pour 2021.