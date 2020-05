PSG : Mbappé craque, prolongation et salaire dément en vue !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore accepté de prolonger son bail en faveur du club de la capitale.

Bien que courtisé sur le marché des transferts, le champion du monde français n’a quasiment aucune chance de faire ses valises cet été. En revanche, son avenir sera au cœur des débats lors du mercato estival de 2021. Un constat qui sera d’autant plus valable si jamais Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat au PSG, et se retrouve dans un an avec seulement douze mois de contrat restants. C’est précisément pour s’éviter une situation très inconfortable que le Paris Saint-Germain a fait de la prolongation de l’ancien Monégasque sa priorité, quitte à lui offrir un salaire équivalent à celui de Neymar. Et selon les informations obtenues par le journal AS, les efforts de Nasser Al-Khelaïfi ont de bonnes chances de payer.

Mbappé veut sécuriser son avenir

En effet, le média pro-Madrid affirme que Kylian Mbappé a déjà refusé deux offres de prolongation de la part du Paris Saint-Germain, dont la dernière avec une proposition de salaire à 32 ME par an. Mais selon toute vraisemblance, la troisième proposition sera la bonne pour le natif de Paris, conscient que la crise sanitaire et économique a totalement rabattu les cartes et qu’une telle offre ne se refuse pas dans le contexte actuel. Son salaire pourrait ainsi égaler celui de Neymar, à 36 ME par an. Kylian Mbappé a la tête sur les épaules et devrait donc sécuriser son avenir en acceptant une prolongation qui fera de lui un joueur aussi bien payé que Neymar. En revanche, l’attaquant des Bleus garde son rêve d’évoluer au Real Madrid dans un coin de sa tête. C’est pour cette raison que son entourage négocie actuellement, et comme indiqué par ailleurs, une « clause Real Madrid » dans son futur contrat afin de lui permettre de rejoindre la Casa Blanca en cas d’offre atteignant un certain montant. Les négociations se poursuivent mais pour le PSG, il est d’ores et déjà presque acquis que lorsque Kylian Mbappé partira pour le Real Madrid, il aura bien plus qu’une année de contrat au compteur. Ce qui lui permettra de négocier une vente au prix fort.