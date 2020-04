PSG : Leonardo rencontre un problème de taille au mercato

Dans : PSG.

Actif sur le marché des transferts, Leonardo a déjà défini un plan précis. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain en a effet ciblé trois postes à renforcer.

Malgré le contexte, le mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être animé. A l’image d’Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Thiago Silva, certains joueurs se dirigent vers un départ en fin de contrat. Ce qui implique que le club francilien tentera sûrement de les remplacer. En tout cas, le directeur sportif Leonardo a pour le moment prévu de renforcer trois postes selon Loïc Tanzi, qui rappelle un critère important aux yeux du Brésilien.

« J’ai essayé de me renseigner sur le mercato du PSG. Avec les agents avec lesquels il a parlé dernièrement, Leonardo a dit qu’il voulait faire un latéral droit, un latéral gauche et un milieu de terrain pour l’année prochaine en priorité, a confié le journaliste de RMC dans un live Instagram. Après, ça ne veut pas dire que c’est ce qui se fera. Il voulait déjà un milieu de terrain au mois de janvier, mais dans ses recherches il demandait toujours un milieu de grande taille. Avec Thomas Tuchel, ils ont estimé qu’ils avaient un milieu de terrain assez petit avec Gueye et Verratti notamment et qu’ils voulaient apporter un peu de taille. »

Une recrue au milieu, mais pas à 100 M€

La cible Sergej Milinkovic-Savic correspond au profil recherché, mais le prix du milieu de la Lazio Rome risque de refroidir le PSG. « J’ai un problème avec lui, c’est que c’est trop cher pour moi, a commenté notre confrère. Je lis et vois beaucoup de choses sur lui mais j’ai du mal à imaginer Paris mettre 100 M€ sur un milieu de terrain cet été, à moins d’une vente avec Neymar et Mbappé qui auraient pu partir cet été mais c’est de moins en moins possible. S’il n’y a pas une grosse vente, je ne pense pas que le PSG fasse un recrutement à 100 M€. (…) Par contre, je crois à l’arrivée d’un milieu de terrain. » Nul doute que Leonardo possède d’autres pistes à ce poste.