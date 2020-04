PSG : Coup de théâtre, Thiago Silva et Kurzawa discutent prolongation

Dans : PSG.

Durant ce confinement, lié à la pandémie de coronavirus, Leonardo a un peu plus de temps pour plancher sur le prochain marché des transferts du PSG.

Malgré la crise actuelle, le directeur sportif a de nombreux dossiers sur la table. Si le dirigeant brésilien travaille sur le recrutement d’un gardien et d’un défenseur, il est surtout accaparé par les joueurs en fin de contrat. Si le sort d’Edinson Cavani est scellé, avec un départ certain du PSG, ceux de Layvin Kurzawa et Thiago Silva ont pris une toute autre tournure ces dernières heures. Puisque selon Foot Mercato, la pandémie de Covid-19 aurait bouleversé ces deux dossiers.

Thiago Silva et Kurzawa discutent avec Leonardo

Concernant le capitaine parisien, au club depuis 2012, le rebondissement était attendu. Désireux de rester à Paris, l'international brésilien pourrait bien prolonger son contrat au PSG. Puisqu’après avoir repoussé toutes les approches des autres clubs, Thiago Silva est entré en négociations avec Leonardo, et « une volonté commune de s’inscrire un peu plus longtemps au Paris Saint-Germain existe ». Si un accord doit encore être trouvé, la tâche est en bonne voie pour le joueur de 35 ans. Au contraire de Kurzawa…

En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 28 ans avait été tout proche d’un départ l’hiver dernier. Mais alors qu’il est pisté par le FC Barcelone, Arsenal ou la Juventus, le latéral gauche a reçu un appel du pied de Leonardo. Apprécié par Thomas Tuchel, avec qui il a retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois, en concurrence avec Juan Bernat, l'international français est désormais en « pourparlers » pour une prolongation de contrat au PSG. Sauf que l’ancien défenseur de Monaco a encore des envies d’ailleurs et rêve toujours de relever un nouveau challenge dans un grand club étranger. Mais avec la crise actuelle, Kurzawa pourrait bien finir par rentrer dans le rang à Paris, comme son capitaine Thiago Silva. Ce qui signifie donc que la révolution attendue n’aura pas vraiment lieu dans le club de la capitale l’été prochain...